西方与伊朗将重启核谈 中止铀浓缩成“当务之急”

勒庞拒绝警方传唤 不就相关指控接受讯问--勒庞律师
路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透耶路撒冷/迪拜4月8日电---西方国家与伊朗本周将恢复核问题谈判,美国及其盟邦正在施压设法中止伊朗铀浓缩项目,及关闭一座位於山间地底深处的核设施.
伊朗媒体与西方国家官员表示,谈判周六将在土耳其的伊斯坦堡展开.双方谈判在一年多前破裂.
谈判相关国家--美国、英国、法国、俄罗斯、中国、及德国--对谈判地点的说法不一,曾令人质疑复谈的可能性.
伊朗先前曾对在土耳其举行谈判表示存有疑虑,土耳其对伊朗盟友--叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)--的反对态度,令伊朗不满.
"经过数周讨论,伊朗与六个世界强国同意出席伊斯坦堡的首场会议,"伊朗半官方媒体Fars通讯社引述未具名消息来源报导称.国营英文电视台Press TV亦有相同报导.
Fars通讯社亦指出,相关各方已同意,若在土耳其取得进展,将在巴格达举行第二回合谈判.
美国一高层官员表示,让伊朗停止高级别铀浓缩并关闭一处位於圣城Qom附近山底的核设施,是美国和其盟邦"近期的当务之急".
纽约时报指出,美国和其他西方国家拟要求伊朗立刻关闭,最终并拆卸该Fordow设施,同时也将要求暂停20%浓缩铀的生产.
美国官员告诉路透,"20%及关闭Fordow是(奥巴马政府及处理伊朗问题国际盟友的)近期当务之急."
伊朗官员则拒绝了促伊朗停止20%铀浓缩和关闭Fordow设施的任何要求.
"我们认为六国(P5+1)发出的这种要求没有合理根据,"伊朗核能机构负责人Fereydoun Abbasi-Davani告诉该伊朗学生通讯社.(完)
--编译 蔡美珍/张若琪;审校 张明钧/沈以文
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