西方与伊朗将重启核谈 中止铀浓缩成“当务之急”

路透耶路撒冷/迪拜4月8日电---西方国家与伊朗本周将恢复核问题谈判,美国及其盟邦正在施压设法中止伊朗铀浓缩项目,及关闭一座位於山间地底深处的核设施.

伊朗媒体与西方国家官员表示,谈判周六将在土耳其的伊斯坦堡展开.双方谈判在一年多前破裂.

谈判相关国家--美国、英国、法国、俄罗斯、中国、及德国--对谈判地点的说法不一,曾令人质疑复谈的可能性.

伊朗先前曾对在土耳其举行谈判表示存有疑虑,土耳其对伊朗盟友--叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)--的反对态度,令伊朗不满.

"经过数周讨论,伊朗与六个世界强国同意出席伊斯坦堡的首场会议,"伊朗半官方媒体Fars通讯社引述未具名消息来源报导称.国营英文电视台Press TV亦有相同报导.

Fars通讯社亦指出,相关各方已同意,若在土耳其取得进展,将在巴格达举行第二回合谈判.

美国一高层官员表示,让伊朗停止高级别铀浓缩并关闭一处位於圣城Qom附近山底的核设施,是美国和其盟邦"近期的当务之急".

纽约时报指出,美国和其他西方国家拟要求伊朗立刻关闭,最终并拆卸该Fordow设施,同时也将要求暂停20%浓缩铀的生产.

美国官员告诉路透,"20%及关闭Fordow是(奥巴马政府及处理伊朗问题国际盟友的)近期当务之急."

伊朗官员则拒绝了促伊朗停止20%铀浓缩和关闭Fordow设施的任何要求.

"我们认为六国(P5+1)发出的这种要求没有合理根据,"伊朗核能机构负责人Fereydoun Abbasi-Davani告诉该伊朗学生通讯社.(完)

--编译 蔡美珍/张若琪;审校 张明钧/沈以文

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