中国称将考虑美国联合海军演习邀请

路透北京11月29日电---中国国防部周四称，中方正积极考虑美国对中方参加美国主导的环太平洋联合海军演习的邀请。中美两国军方猜疑甚重，此番言论透露出鲜有的合作态度。

记者提问称，正在中国访问的美国海军部长马布斯(Ray Mabus)已邀请中国参加美国主导的环太平洋联合海军演习，中国军方是否已同意应邀参演。中国国防部新闻发言人耿雁生对美方邀请表示感谢。

“中方感谢美方邀请，将予以积极考虑，”国防部网站发布的耿雁生在11月国防部例行记者会上的表态称。

今年的环太平洋联合海军演习已经在夏威夷附近海域举行，涉及超过22个国家，包括俄罗斯、日本和印度。下一次演习将於2014年举行。

近年来，中美两国国防关系断断续续。

两年前，因美国对台军售，中国中止与美方的所有军事交流。

美国国防部官员一直抱怨，称中国对自身快速的军力建设不够坦诚；中方官员则表示，美国政府以怀疑和冷战眼光看待中国。

今年9月，美国国防部长帕内塔呼吁中国拓展与美国的军事关系，以减小双方发生冲突的风险。

中美两国当前在成都举行救援减灾联合演习。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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