韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周二称，中国无意取代美国，决不会也不可能成为另一个美国，建议美国人更多学习体会中国5,000年积淀的历史文化传统。
王毅在两会间隙的记者会上表示，中美作为两个大国，既有合作，也有摩擦，可能是个常态。
“中美摩擦的根源是美国总有一些人对中国抱有战略疑虑，总是担心中国有一天会取代美国，”王毅说道。
“我要强调的是，中国不是美国，中国决不会也不可能成为另一个美国。”
“我们无意取代或领导谁。建议美国朋友更多学习体会一下中国5,000年积淀的历史文化传统，不要动辄套用美式思维来判断中国，”王毅指出。
“想清楚了这一点，中美关系的前景就会豁然开朗。”（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。