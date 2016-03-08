中国外交部长王毅称中国无意取代美国

路透北京3月8日 - 中国外交部长王毅周二称，中国无意取代美国，决不会也不可能成为另一个美国，建议美国人更多学习体会中国5,000年积淀的历史文化传统。

王毅在两会间隙的记者会上表示，中美作为两个大国，既有合作，也有摩擦，可能是个常态。

“中美摩擦的根源是美国总有一些人对中国抱有战略疑虑，总是担心中国有一天会取代美国，”王毅说道。

“我要强调的是，中国不是美国，中国决不会也不可能成为另一个美国。”

“我们无意取代或领导谁。建议美国朋友更多学习体会一下中国5,000年积淀的历史文化传统，不要动辄套用美式思维来判断中国，”王毅指出。