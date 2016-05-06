中国外交部官员称有些国家在南海问题上指责中国会引发反作用力

路透北京/上海5月6日（记者 白宾/John Ruwitch） - 中国外交部边界与海洋事务司司长欧阳玉靖周五称，有些国家围绕南海问题指责中国，会引发弹簧式的反作用力。

他表示，中国近一段时间听到一些域外国家或者地区组织围绕南海问题发表了一些相关言论。

“当然，对于有关国家提出的一些建设性意见和建议，中方是愿意吸收和采纳的，”欧阳玉靖在记者会上说道。

“但是如果是一味地对中国施加压力，或者对中国进行抹黑，这里边就像弹簧一样。弹簧有作用力和反作用力，压力越大，反作用力越大。”

美国国防部上周五称，中国拒绝了美国海军第七舰队航母战斗群访问香港的请求。

但中国还是允许了第七舰队的旗舰“蓝岭”号访问上海，第七舰队司令奥库安（Joseph Aucoin）周五拒绝猜测中国拒绝第七舰队航母战斗群访问香港的原因。

“我不会让这件事阻碍与该国关系的改善，特别是与其海军的关系，”奥库安在上海的码头对记者们说道。

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