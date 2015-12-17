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中国财经 | 2015年 12月 17日 星期四 11:50 BJT

美商务部初步裁定对从中国进口的冷轧扁钢征收最高227.29%关税

路透华盛顿12月16日 - 美国周三宣布对从中国进口的冷轧扁钢征收最高227.29%的进口关税，指该产品在生产中获得不公平的政府补贴扶持。

美国商务部初步决定要对从巴西、中国、印度和俄罗斯进口的这类钢材征收关税。冷轧扁钢被用于从汽车制造到建筑等广泛工业领域。

商务部还有待将反倾销关税的初步决定付诸实施。(完)

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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