美商务部初步裁定对从中国进口的冷轧扁钢征收最高227.29%关税

路透华盛顿12月16日 - 美国周三宣布对从中国进口的冷轧扁钢征收最高227.29%的进口关税，指该产品在生产中获得不公平的政府补贴扶持。

美国商务部初步决定要对从巴西、中国、印度和俄罗斯进口的这类钢材征收关税。冷轧扁钢被用于从汽车制造到建筑等广泛工业领域。