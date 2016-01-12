中国不会影响美国经济基本面--里奇蒙联储总裁拉克尔

路透华盛顿1月12日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周二表示，中国与美国之间的经济关联度并没有近期美国股市波动暗示得那么高。

“美国股市在一定程度上似乎在与人民币汇率和中国股市并行，但我认为，两国实体经济的关联度没有股市所暗示的那么高，”拉克尔在南卡罗来纳州哥伦比亚市对一个商业组织发表讲话后称。

他补充道，在中国股市动荡和人民币贬值之后，美国股市波动性在去年夏季加剧，“事后看来可能是反应过度...现在的情形一样。”

拉克尔重申他倾向于今年升息四次。他不是今年美联储利率决策委员会的投票委员，但将会参与讨论。

他对于具体的升息时点并不特别计较，但表示，虽然目前通胀压力似乎并未显现，但“要小心前景的变化可能相当快”。

目前整体而言，美联储官员预测今年会升息四次，但也明确表示，这取决于未来数据以及通胀升向美联储2%目标位的上行动力。

美联储在12月将利率自近零水准调高25个基点，为将近10年来的首次加息。(完)