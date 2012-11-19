中美联合破获假冒奢侈品箱包案

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透北京11月19日电---新华社报导称，中国警方联手美国移民海关执法局，逮捕了涉嫌生产和出口假冒国际品牌的73人，涉及品牌包括爱马仕(HRMS.PA)、LVMH(LVMH.PA)旗下的路易威登和Coach(COH.N)。
新华社周日晚间援引公安部一份声明报导称，警方还缴获假冒箱包2万多个，捣毁制假售假窝点37个。
据悉，查明该团伙累计制售各种假冒名牌箱包96万余个。
报导称，广东省官员今年1月开始对该团伙展开侦查。
“公安部即通过已建立的双边警务合作渠道向美国移民海关执法局通报案件线索，商请美方开展联合调查。”
新华社称，警方随後在福建、安徽等地发现其他生产加工窝点。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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