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路透中文国际短讯 | 2013年 1月 14日 星期一 15:04 BJT

菲亚特将联手广汽在中国生产Jeep--报道

意大利《晚邮报》(Corriere della Sera)周日报道称，意大利汽车生产商菲亚特及其美国子公司克莱斯勒料与广汽集团签署协议，为中国市场生产Jeep品牌越野车。该品牌越野车的主要生产工厂位于美国俄亥俄州托莱多，新协议不包括转移该厂就业岗位的计划。路透
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