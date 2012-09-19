中美海军罕见举行反海盗联合演习

路透迪拜9月18日电---美国海军周二称，美国和中国海军在非洲之角附近海域举行了打击海盗演习。中美进行联合军演较为罕见。

过去几年来，索马里海盗攻击了数百艘在印度洋航行的商船，他们的目标有中东油轮，前往欧洲和美国、满载中国商品的货船等。

美国“丘吉尔”号驱逐舰与中国“益阳号”护卫舰周一演练了登船、搜查及抓捕行动。

美国和中国海军战士组成一支战斗部队，演练登上“丘吉尔”号驱逐舰。此次演习中，“丘吉尔”号充当海盗船。

“丘吉尔”号司令官Chris Stone称，“海盗活动是对海洋自由、经济安全以及各国船只安全的威胁。此类双边演习展现了国际社会的合作意愿。”（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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