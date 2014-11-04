中国供应商阻挠美国企业将生产搬回美国

路透11月2日（记者 James B. Kelleher） - 美国企业对中国市场的青睐减弱，中国经济放缓和涉及西方跨国企业的垄断调查是众多原因之一。

阿肯色州联邦法院受理的一起诉讼案表明美国企业为什么会重新考虑将生产转移到中国的计划：离开中国比进入中国可能难得多。

原告为阿肯色州玩具厂商Redman & Associates，称其中国供应商突然要求对运输途中的一大批产品立即进行全额支付，这些产品将用于假期销售。此前Redman刚刚宣布将部分生产搬回美国的计划。

这种诉讼似乎是首例。中国国家主席习近平和美国总统奥巴马即将在北京举行首脑会晤，同时益发有迹象显示美国企业正在重新考量在华投资。

美中贸易全国委员会近期公布的调查显示，在华开展业务的美国企业信心下滑，益发对缺乏透明度和正当司法程序以及经济改革的速度感到担心。

咨询公司Made in USA Works负责人Chris Neeley表示，Redman的难处凸显了其他企业面临的挑战。

“据我们所知，美国企业试图回国引发一些中国供应商的反击。中国不希望失去任何制造活动。”Neeley对路透说道。

Sales Chief Ent. (Hong Kong) Co Ltd是一家中国外包制造商，从2012年起为Redman生产受欢迎的玩具车Monster Trax。该公司要求Redman在产品从中国发运后60天开始付款。

但Redman今年早些时候宣布计划将部分玩具生产搬回美国后，Sales Chief单方面更改了贸易信用条款，要求Redman立即全额支付340万美元的在途产品。Redman的生产搬迁计划是配合沃尔玛发起的“美国制造”活动。

Redman在诉讼中称，此举是蓄意在假期购物季前引发大规模供应中断。

Redman指控Sales Chief公开地打算阻挠Redman将生产搬回美国的努力。Sales Chief执行总监Ellen Liu今年早些时候会见Redman代表时明确表示打算阻挠“美国制造”活动。

如果Sales Chief的目的是这样，那显然在Redman这里是成功的。Redman为了筹集资金支付货款，被迫暂停阿肯色州Monster Trax生产线投产，并解雇了几十名工人。

“我们还在经营，”Redman董事长兼首席执行官Mel Redman对路透说道。但他表示，公司将生产搬回美国的时间表已被严重扰乱，目前一心想在黑色星期五以前让中国生产的玩具到位。

Sales Chief尚未对诉讼作出回应，该公司的美国代理律师也没有对路透的置评要求作出回复。

其他打算将生产搬回美国的企业正在关注Redman和Sales Chief之间的争端。Neeley表示，其他打算搬迁的企业正在“私下活动”，悄然安排搬迁，并不事先通知其中方供应商。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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