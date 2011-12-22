* 人民币兑美元略收跌

* 央行维稳意图下,贬值预期弱化

* 近期将维持盘整态势

路透上海12月22日电---中国外汇交易中心人民币兑美元周四略收跌,在央行维稳意图的打压下,汇市贬值预期已经明显趋淡,今日中间价继续开在高位,平衡了美元反弹带来的贬值压力,盘中汇价呈现盘整态势.

交易员并表示,鉴於市场人民币的贬值预期减弱,大型商业银行最近几天也不再大量抛售美元稳定市场,人民币走势正逐渐趋於平稳.

"美元反弹了一点,但人民币中间价开的还是很高,央行不希望人民币贬值预期加重."华东一银行交易员称."汇价最近走势将会比前期平稳很多."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3390 6.3350 6.3422 6.3253 6.3248 6.3387

上述交易员认为,由於欧债危机并未给出清晰解决方案,美元强势还将继续维持,人民币目前若表现的比美元更强势会增加出口企业压力,而贬值则会引发国际社会压力,预计近期盯住美元盘整的可能性大.

以下为北京时间16:52,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3870/20 6.3830

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3415/85 6.3425

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水310点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3700元.

东京汇市欧元周四走软,兑美元接近11个月低点,在欧洲央行(ECB)进行大规模贷款操作後难以进一步走高.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 曲伟治/边竞; 审校 丁淑琴

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