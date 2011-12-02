* 人民币兑美元续收涨,但盘中持续处於交易区间下限

* 中间价定位偏高,购汇需求不减

* 与香港即期美元价差有所扩大

* 专家认为当前即期汇价走势或延续至明年年初

路透上海/北京12月2日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周五续收涨,但中间价位置仍偏高,致购汇需求不减,而美元供给依旧不足,开盘後不久即持续触及交易区间下限.

交易员并称,虽然连日来人民币成交明显偏离中间价,但中国央行借中间价来抑制贬值预期的态度似未改变.不过境内人民币的"被动"上行,令境内与香港市场的价差有所增大,是否会吸引更多套利盘入场值得关注.

北京一银行交易员认为,央行"不考虑"汇价成交区间而持续将中间价定於高位,或是为"保持人民币汇率的相对稳定."

他解释说,在如此强劲的购汇需求下,央行如果顺应市况将中间价定在6.36-6.37元附近,盘中成交就有可能向6.39元或6.40元迈近.这种略显贬值倾向的走势,应该不是央行所乐于见到的.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3597 6.3481 6.3627 6.3310 6.3353 6.3635

**专家认为当前即期汇价走势或延续至明年年初**

自周三以来,中国央行借海外非美元货币获得支撑之机,明显提升中间价水平.随之而来的是,不减的购汇盘屡次压制人民币到跌停位置.但从绝对值上看,尽管遭受连续跌停,汇价总水平仍属稳中小升.

招商银行高级汇市分析师刘东亮指出,当前即期汇价走势或延续至明年年初.强劲购汇需求的来源或有:避险需求、套利需求和机构提前归还外币贷款的需求.然其认为人民币升值尚未结束,後期仍会视国际美元的走势而动.

在境外美元价格高於境内一定幅度的情况下,一些有条件的企业会选择在境外结汇,而在境内购汇的方法,获得更多的收益.

以下为北京时间17:03,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3790/40 6.3820

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3790/90 6.3830

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水21点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3576元.

东京汇市欧元周五未能顺利取得更多涨幅,对本周涨势进行整理,交易商退场观望,等待美国重要的就业报告出炉,及下周可能决定欧元命运的多项重要事件.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 黄凯

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