实施浮动汇率制对中国经济增长很关键--美财政部官员

德国工商联会上调今年德国经济增速预估至1.6% 但保护主义引人忧
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透华盛顿12月14日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周三表示,如果中国希望继续保持增长势头,就必须做出一直抗拒的根本性政策决定,包括采行基於市场的汇率制度.
布雷纳德称,中国必须把增长模式从依赖出口转为更加依靠内需,并开始创新.
布雷纳德还补充道,中国必须"停止管理该国汇率,并转向基於市场的汇率制度,就像20国集团(G20)所有其他主要成员国所做的那样."20国集团包括20个主要发达及新兴市场经济体.
美国财政部尚未向国会提交有关认定中国是否通过操纵汇率换取贸易优势的报告.该报告拖延已久,原本应在两个月前递交.若美国宣称中国是汇率操纵国,就将触发一系列的双边谈判,最终可能导致美国实施贸易制裁.因此,美国财政部一直避免这麽做.
中国周三表示,将保持人民币汇率"基本稳定",以在2012年全球经济前景"极度黯淡"的情况下,努力确保中国经济增长.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林2月8日 - 德国工商联会(DIHK)将德国2017年经济增长率预估上调至1.6%，归功于出口增长预期创三年最快，但警告称企业对美国贸易政策感到忧心。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长周三表示，油价上涨可能刺激页岩油生产，但由于需求保持在健康水平，全球油市能够适应这种状况。
路透多哈2月8日 - 卡塔尔能源部长萨达(Mohammad bin Saleh al-Sada)周三表示，关于石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议是否需要在六个月后继续延长，目前要做出判断还为时过早。不过，油市已经对减产举措做出正面回应。