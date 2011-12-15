实施浮动汇率制对中国经济增长很关键--美财政部官员

路透华盛顿12月14日电---美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周三表示,如果中国希望继续保持增长势头,就必须做出一直抗拒的根本性政策决定,包括采行基於市场的汇率制度.

布雷纳德称,中国必须把增长模式从依赖出口转为更加依靠内需,并开始创新.

布雷纳德还补充道,中国必须"停止管理该国汇率,并转向基於市场的汇率制度,就像20国集团(G20)所有其他主要成员国所做的那样."20国集团包括20个主要发达及新兴市场经济体.

美国财政部尚未向国会提交有关认定中国是否通过操纵汇率换取贸易优势的报告.该报告拖延已久,原本应在两个月前递交.若美国宣称中国是汇率操纵国,就将触发一系列的双边谈判,最终可能导致美国实施贸易制裁.因此,美国财政部一直避免这麽做.

中国周三表示,将保持人民币汇率"基本稳定",以在2012年全球经济前景"极度黯淡"的情况下,努力确保中国经济增长.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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