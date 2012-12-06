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中国财经 | 2012年 12月 6日 星期四 13:44 BJT

通用汽车11月在华销量同比增长9.7%

路透北京12月6日电---美国通用汽车(GM.N)周四表示,该公司以及其中国合资公司11月在华销售260,018辆汽车,较上年同期增长9.7%.

此增幅不及10月的14%.

公司在声明中称,今年前11个月汽车销量增长10.4%至260万辆.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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