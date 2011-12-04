中国更愿将所持美国国债转为对美投资--商务部长

路透上海12月3日电---中国商务部部长陈德铭表示,中国更愿意将持有的美国国债转化为对美的投资,而这种投资能更好地解决美国的就业问题.

在中国高达3.2万亿美元的外汇储备中,三分之一为持有美国国债.美国财政部数据显示,9月末中国持有美国国债总额为11,483亿美元,仍列全球首位;9月当月虽净增持113亿美元,但今年以来仍净减持118亿美元.

新华网援引陈德铭周五在出席一场由中国美国商会组织的晚宴时并称,今年中美贸易有望突破4,000亿美元,而明年这一数字还会增加,"明年将是(全球经济)困难的一年,也是中美应该深化合作、共同应对危机的一年."

据其介绍,目前中美互为第二大贸易夥伴,今年1-10月双边贸易额为3,630亿美元,同比增长17%.

陈德铭并强调,中国今年经济增速有望超过9%;尽管受世界市场萎缩等因素的影响,明年中国经济也许增长幅度略微降低,但仍然是稳定的,处於好的时期.

他指出,中国将扩大自美进口,也希望美国在高技术对华出口方面放宽限制;同时扩大双向投资,中国将继续做好吸引美国资本投资的工作,也希望美方对中国企业赴美投资给予公正、透明的环境.

此外,还将开拓新的合作领域,中美在节能环保、信息技术、生物医药、高端制造业等都有良好的合作的前景;并加强中美在基础设施建设方面的合作.(完)

--发稿 张喜良; 审校 林高丽

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