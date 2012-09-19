中国7月净增持美国国债26亿美元

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透上海9月19日电---美国财政部最新公布的数据显示,截止7月末,中国持有的美国国债达11,496亿美元,环比增持26亿美元;当月中国继续小幅减持了以"两房"为主的美国机构债.
数据显示,7月中国共计净增持长期证券63.48亿美元.分项来看,净增持长期国债65.90亿美元,净减持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券9.62亿美元,净增持公司债6.27亿美元,净减持公司股票0.93亿美元.
中国仍为美国第一大债权国.而修正後的数据显示,中国6月净减持美国国债170亿美元.
中国已是全球外汇储备最高的国家,截至今年6月末,外储已高达3.24万亿美元,如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.
由於中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
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