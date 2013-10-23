中国8月减持美国国债112亿美元

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月23日 - 美国财政部最新数据显示，今年8月中国减持美国国债112亿美元；截止8月末，中国持有的美国国债为12,681亿美元；中国仍是美国国债的全球最大单一持有国。
数据并显示，8月中国共计净增持美国长期证券125.76亿美元。分项来看，净增持长期国债14.15亿美元，净增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券109.64亿美元，净增持公司债3.43亿，净减持公司股票1.46亿美元。
中国国家外汇管理局1月中称，其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing)，负责创新外汇储备运用这项工作，以促进外储多元化经营。
由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地，美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确。(完)
参看参详情,可点选美国财政部网站(here)
(here)
(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。