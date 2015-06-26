多家制冷剂生产商在美国控告中国进口产品价格过低

路透华盛顿6月25日 - 在美国运营的制冷剂生产商周四对中国进口的低价氢氟烃(HFC)产品提出告诉。这类产品用于空调系统和冰箱。

这项向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)提出的投诉，可能导致美国向氢氟烃混合物和原料征收进口关税。

该项投诉是由美国氢氟烃联盟所提出，其成员包括Arkema SA (AKE.PA)，Chemours CoCC_w.N、霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)、Hudson Technologies Inc (HDSN.O)、Worthington Industries Inc (WOR.N)和Mexichem (MEXCHEM.MX)旗下的Mexichem Fluor。

“中国生产商以不公平的低价出售制冷剂，持续破坏美国制造商的价格，已对美国产业造成损害，”该团体在一份声明中称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。