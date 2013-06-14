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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 11:31 BJT

中国首次回应斯诺登事件 未作直接评论

美国国家安全局(NSA)承包商雇员爱德华·斯诺登披露美国一项机密网络监控项目，中国周四首次对此作出回应，但未作直接评论。一名消息人士称，中国政府不希望近期改善的中美关系受损。斯诺登周三对香港《南华早报》表示，美国政府多年来一直在入侵香港及中国大陆的电脑网络。路透

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