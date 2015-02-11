习近平：望中美加快双边投资协定谈判 尊重照顾彼此核心利益

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京2月11日 - 中国国家主席习近平周三表示，中美双方要加快双边投资协定谈判，培育贸易和投资合作新亮点，希望美国在放宽高技术产品对华出口、为中国企业赴美投资提供便利方面采取积极行动。
新华社援引习近平与美国总统奥巴马的电话内容称，中美要拓展经贸、军事、能源、环保、基础设施建设、执法等领域务实合作，扩大人文交流，并要加强在气候变化、世界发展议程、世界卫生安全等重大问题上的沟通和协调。
习近平强调，双方应该尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，希望美方重视中方在台湾、涉藏等问题上的关切，防止中美关系受到不必要的干扰。
奥巴马表示，美中关系2014年取得历史性进展，愿同中国在现有基础上保持两国关系发展势头，加强经贸等领域务实合作，共同应对地区和全球性挑战，管控好分歧。
他称，美国对两国和全球经济发展高度关注，愿加强协调，相互照顾关切，努力达成高标准的双边投资协定，加强对话合作，推动扩大全球需求。
习近平受邀将在今年9月结合出席联合国成立70周年纪念活动对美国进行国事访问。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。