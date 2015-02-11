习近平：望中美加快双边投资协定谈判 尊重照顾彼此核心利益

路透北京2月11日 - 中国国家主席习近平周三表示，中美双方要加快双边投资协定谈判，培育贸易和投资合作新亮点，希望美国在放宽高技术产品对华出口、为中国企业赴美投资提供便利方面采取积极行动。

新华社援引习近平与美国总统奥巴马的电话内容称，中美要拓展经贸、军事、能源、环保、基础设施建设、执法等领域务实合作，扩大人文交流，并要加强在气候变化、世界发展议程、世界卫生安全等重大问题上的沟通和协调。

习近平强调，双方应该尊重和照顾彼此核心利益和重大关切，希望美方重视中方在台湾、涉藏等问题上的关切，防止中美关系受到不必要的干扰。

奥巴马表示，美中关系2014年取得历史性进展，愿同中国在现有基础上保持两国关系发展势头，加强经贸等领域务实合作，共同应对地区和全球性挑战，管控好分歧。

他称，美国对两国和全球经济发展高度关注，愿加强协调，相互照顾关切，努力达成高标准的双边投资协定，加强对话合作，推动扩大全球需求。

习近平受邀将在今年9月结合出席联合国成立70周年纪念活动对美国进行国事访问。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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