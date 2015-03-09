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中国财经 | 2015年 3月 10日 星期二 07:34 BJT

美财政部官员敦促中国加快人民币汇率市场化步伐

路透华盛顿3月9日 - 美国财政部国际事务次长希茨周一呼吁中国更加迅速地采取政策变动，让市场来决定人民币汇率。

“近几年一直有进展，但必须加大努力并更为坚定的推动这个进程，”希茨在一演讲中称。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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