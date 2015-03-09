美财政部官员敦促中国加快人民币汇率市场化步伐

今年首季中国PPP项目落地增长28% 仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透华盛顿3月9日 - 美国财政部国际事务次长希茨周一呼吁中国更加迅速地采取政策变动，让市场来决定人民币汇率。
“近几年一直有进展，但必须加大努力并更为坚定的推动这个进程，”希茨在一演讲中称。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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路透香港5月4日 - 汤森路透旗下基点周四报道，阿里巴巴集团关联企业蚂蚁金服已接近签署一笔35亿美元银团贷款，用于协助收购美国速汇金。