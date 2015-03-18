美国投资移民申请者中超过80%为中国大陆居民--第一太平戴维斯

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透香港3月18日 - 房地产服务商第一太平戴维斯称，美国投资移民申请者中，超过80%为中国大陆居民，该趋势推高商业地产的需求。
第一太平戴维斯指出，美国EB-5签证等候名单中目前有6,400名申请者；并预计今年中国申请者配额在9月达到上限，去年是在8月底达到数量上限。
该公司称，去年美国发放了近10,700个EB-5签证，较2013年增加25%，其中85%给了中国大陆居民，一年前该比例为81%。
第一太平戴维斯表示，中国人对美国商业地产的投资额同比大增78%至57亿美元，是开发商收入的重要来源。
房地产中介称，EB-5投资移民计划还推高了住宅价格。很多通过该项目移民的中国人通过在德州和北卡罗来纳州等价格较低的地方购买房产来收租为生。
“他们中的一些人不会说英语，无法找到工作，因此他们买四五套房，靠出租维持生计。那里的房价更低，但出租收益率仍能达到6-7%，”休斯顿房产经纪Gladys Wang说道。
“这是第三波移民潮，他们是富裕中产，不再是中国最富有的人群。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。