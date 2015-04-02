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时事要闻 | 2015年 4月 2日 星期四 18:35 BJT

中国外交部称已就美军机降落台南向美方提出严正交涉

路透北京4月2日 - 中国外交部周四称，已就美国两架军机降落台南向美方提出严正交涉。

台湾中央通讯社称，两架美国F-18战斗机周三因技术故障迫降台南一个空军基地。报导称，不清楚这两架战机从哪里飞来以及它们将飞向何处。

“我们已向美方提出严正交涉，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

“中方要求美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重妥善处理有关问题，避免类似事件再次发生。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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