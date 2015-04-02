中国外交部称已就美军机降落台南向美方提出严正交涉

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透北京4月2日 - 中国外交部周四称，已就美国两架军机降落台南向美方提出严正交涉。
台湾中央通讯社称，两架美国F-18战斗机周三因技术故障迫降台南一个空军基地。报导称，不清楚这两架战机从哪里飞来以及它们将飞向何处。
“我们已向美方提出严正交涉，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
“中方要求美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则，慎重妥善处理有关问题，避免类似事件再次发生。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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