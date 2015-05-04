中国持有美国证券类资产迅速下降 占外汇储备降至46%远低预期

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透香港5月4日 - 美国官方最新发布的报告显示，截止去年6月末，中国共持有美国各类证券资产为1.82万亿美元，为仅次日本的全球第二大美国证券资产持有人。但该数据仅相当于当期央行外汇储备的46%，远低外界的预估。
而在2009年6月末，中国投资的美国证券类资产高达1.46万亿，为全球最大的美国国外投资人，该投资占当期中国央行外汇储备的比例高达69%。此占比的迅速下滑，显示金融危机后的中国外储多元化投资步伐较快。
该报告由美国财政部、美联储纽约银行、美联储理事会每年共同发布一次，报告中的各项数据是在财政部统计基础上，结合在美国从事跨境业务的数百家机构的调查数据汇总形成。此次报告的数据采样接近400家机构。
数据显示，截止去年6月末，中国共持有18,170亿美元美国证券资产，其中股票为3,200亿，长期国债12,607亿，两房为主的机构发行的资产证券化产品1,880亿美元，此外还包括少量的公司债，一年期以下的短期债券投资为90亿美元。
自金融危机以来，中国外汇储备投资一直畅导多元化的概念，上述数据显示外汇多元化的成效已十分明显。去年6月末的中国央行外汇储备为3.99万亿，仅有46%投资在美国的证券资产上。
但该报告也指出，对于参加调查的美国境内机构，仅提供一次性的境外委托，但该境外委托机构是否还有黄鹊在后则不得而知。（完）
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(记者 毕晓雯； 审校 黄凯)
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