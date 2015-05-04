中国持有美国证券类资产迅速下降 占外汇储备降至46%远低预期

路透香港5月4日 - 美国官方最新发布的报告显示，截止去年6月末，中国共持有美国各类证券资产为1.82万亿美元，为仅次日本的全球第二大美国证券资产持有人。但该数据仅相当于当期央行外汇储备的46%，远低外界的预估。

而在2009年6月末，中国投资的美国证券类资产高达1.46万亿，为全球最大的美国国外投资人，该投资占当期中国央行外汇储备的比例高达69%。此占比的迅速下滑，显示金融危机后的中国外储多元化投资步伐较快。

该报告由美国财政部、美联储纽约银行、美联储理事会每年共同发布一次，报告中的各项数据是在财政部统计基础上，结合在美国从事跨境业务的数百家机构的调查数据汇总形成。此次报告的数据采样接近400家机构。

数据显示，截止去年6月末，中国共持有18,170亿美元美国证券资产，其中股票为3,200亿，长期国债12,607亿，两房为主的机构发行的资产证券化产品1,880亿美元，此外还包括少量的公司债，一年期以下的短期债券投资为90亿美元。

自金融危机以来，中国外汇储备投资一直畅导多元化的概念，上述数据显示外汇多元化的成效已十分明显。去年6月末的中国央行外汇储备为3.99万亿，仅有46%投资在美国的证券资产上。

但该报告也指出，对于参加调查的美国境内机构，仅提供一次性的境外委托，但该境外委托机构是否还有黄鹊在后则不得而知。（完）

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(记者 毕晓雯； 审校 黄凯)

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