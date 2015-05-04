中国就美国宗教自由报告向美国提出交涉

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透北京5月4日 - 美国国际宗教自由委员会发布2015年度报告，继续将中国列为“特别关注国”；中国外交部周一称，已向美方提出交涉。
美国国际宗教自由委员会上周发布报告指出，基督教徒、佛教徒和穆斯林去年在中国遭到“前所未有的侵犯”，中国对宗教自由的侵犯是“严重”和“系统性”的。
中国外交部发言人华春莹表示，中国坚决反对该报告的内容，并已向美方提出交涉。
“所谓美国国际宗教自由委员会的报告充满政治偏见，对中国进行无端指责，毫无道理，我们坚决反对。”华春莹在例行记者会上指出中国公民依法享有“充分的”宗教信仰自由权利。
“我们已就此向美方提出交涉，并敦促美方停止以宗教问题为借口干涉中国内政。 ”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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