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时事要闻 | 2015年 5月 22日 星期五 17:09 BJT

中国称美国在南海的行为十分不负责任、十分危险

路透北京5月22日 - 中国周五指责美国在南中国海的行为是十分不负责任、也是十分危险的，呼吁美国停止这些行为。美国周四称，将继续在南海国际水域进行空中和海上巡逻。

中国外交部发言人洪磊表示，中国对美国军机抵近中国南海岛礁非常不满。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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