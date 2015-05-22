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时事要闻 | 2015年 5月 22日 星期五 18:27 BJT

中国称美国在南海的行为十分不负责任、十分危险（更新版）

路透北京5月22日（记者 Sui-Lee Wee） - 中国周五称，对美国军机抵近中国南沙有关岛礁海域进行侦察活动“强烈不满”，要求美国不要采取任何冒险和挑衅行动。

CNN报导称，美军一架P-8A反潜侦察机周三抵近南沙岛礁，中国海军八次通过无线电警告其离开。

中国外交部发言人洪磊表示：“中方守礁部队依照规定对其进行无线电喊话驱离，并称美军机抵近侦察的举动对中方岛礁的安全构成潜在威胁， 极易引发误判，进而导致海空意外事件，是十分不负责任，也是十分危险的，有损地区和平稳定。”

“中方对此表示强烈不满。我们要求美方严格遵守国际法和相关国际规则，不要采取任何冒险和挑衅行动。”洪磊在例行记者会上说道。

“中方将继续严密监视有关海空情况，并视情采取适当和必要措施，防止发生危害中国岛礁安全的情况和海空意外事件。”（完）

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