中国称美国在南海的行为十分不负责任、十分危险（更新版）

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透北京5月22日（记者 Sui-Lee Wee） - 中国周五称，对美国军机抵近中国南沙有关岛礁海域进行侦察活动“强烈不满”，要求美国不要采取任何冒险和挑衅行动。
CNN报导称，美军一架P-8A反潜侦察机周三抵近南沙岛礁，中国海军八次通过无线电警告其离开。
中国外交部发言人洪磊表示：“中方守礁部队依照规定对其进行无线电喊话驱离，并称美军机抵近侦察的举动对中方岛礁的安全构成潜在威胁， 极易引发误判，进而导致海空意外事件，是十分不负责任，也是十分危险的，有损地区和平稳定。”
“中方对此表示强烈不满。我们要求美方严格遵守国际法和相关国际规则，不要采取任何冒险和挑衅行动。”洪磊在例行记者会上说道。
“中方将继续严密监视有关海空情况，并视情采取适当和必要措施，防止发生危害中国岛礁安全的情况和海空意外事件。”（完）
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