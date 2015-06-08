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时事要闻 | 2015年 6月 8日 星期一 17:43 BJT

中国中央军委副主席范长龙离京访问美国

路透北京6月8日 - 中国国防部称，应美国国防部长卡特的邀请，中央军委副主席范长龙周一离京，对美国进行正式友好访问。

国防部的声明指出，范长龙还将访问古巴。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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