中美投资协定负面清单谈判已启动--中国商务部

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月12日 - 中国商务部周五表示，中国和美国在最新一轮投资协定谈判中，首次交换了负面清单出价，并正式开启负面清单谈判，标志着谈判进入到新阶段。
商务部网站发布的新闻稿称，中美投资协定谈判于2008年启动，迄今已进行了19轮谈判。
2013年7月，双方同意以“准入前国民待遇加负面清单”的模式进行实质性谈判。双方均将中美投资协定谈判作为双边经贸关系的最重要事项，愿意为谈判投入所有必要资源，以期达成一项互利共赢、高水平的投资协定。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。