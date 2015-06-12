中美投资协定负面清单谈判已启动--中国商务部

路透北京6月12日 - 中国商务部周五表示，中国和美国在最新一轮投资协定谈判中，首次交换了负面清单出价，并正式开启负面清单谈判，标志着谈判进入到新阶段。

商务部网站发布的新闻稿称，中美投资协定谈判于2008年启动，迄今已进行了19轮谈判。

2013年7月，双方同意以“准入前国民待遇加负面清单”的模式进行实质性谈判。双方均将中美投资协定谈判作为双边经贸关系的最重要事项，愿意为谈判投入所有必要资源，以期达成一项互利共赢、高水平的投资协定。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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