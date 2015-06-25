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时事要闻 | 2015年 6月 25日 星期四 18:25 BJT

美国参议院法案涉及邀台参与军演 中方表示不满

路透北京6月25日 - 美国参议院近日审查通过2016年度国防预算法案，其中涉及邀请台湾参与军演的增修条文。中国国防部周四对此表示不满。

“我们坚决反对任何国家同台湾发展任何形式的军事联系，”中国国防部发言人杨宇军在月度例行记者会上说道。“这一立场是一贯的，也是明确的。”

杨宇军还表示，“中方敦促美方恪守中美三个联合公报，妥善处理台湾问题，以实际行动维护中美两国两军关系发展大局。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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