中国称对美国军事战略报告表示不满和反对

路透北京7月3日 - 中国外交部周五对美国五角大楼公布的2015年度《国家军事战略报告》表示不满和反对；该报告称中国在南海的主张有侵略性，与国际法不符。

该报告指出，“中国在南海岛礁的扩建活动加剧了亚太紧张局势。”

中国外交部发言人华春莹表示，美国无端渲染中国威胁。

“我们对美方报告中无端渲染中国威胁的有关内容表示不满和反对，”她在例行记者会上说道。“中方已多次阐明在南海岛礁建设上的原则立场。”

华春莹指出：“美方应摒弃冷战思维。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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