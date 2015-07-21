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时事要闻 | 2015年 7月 21日 星期二 13:50 BJT

中美双方将保持建设性合作 确保伊朗核问题协议实施--中国外交部

路透北京7月21日 - 中国外交部周二称，国家主席习近平应约同美国总统奥巴马通电话，表示中方将继续同包括美方在内的有关各方保持建设性合作，确保伊朗核问题全面协议和安理会决议得到实施。

奥巴马表示，伊朗核问题谈判达成全面协议，中方发挥的作用十分重要。美方感谢中方为达成这一历史性协议所作贡献。美方希望同中方继续协调合作、共同努力，确保全面协议得到实施。

习近平将于今年9月对美国进行国事访问。对此，奥巴马表示，今后一段时间，美方将同中方积极协商，确保访问取得丰富成果。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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