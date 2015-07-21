中美双方将保持建设性合作 确保伊朗核问题协议实施--中国外交部

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京7月21日 - 中国外交部周二称，国家主席习近平应约同美国总统奥巴马通电话，表示中方将继续同包括美方在内的有关各方保持建设性合作，确保伊朗核问题全面协议和安理会决议得到实施。
奥巴马表示，伊朗核问题谈判达成全面协议，中方发挥的作用十分重要。美方感谢中方为达成这一历史性协议所作贡献。美方希望同中方继续协调合作、共同努力，确保全面协议得到实施。
习近平将于今年9月对美国进行国事访问。对此，奥巴马表示，今后一段时间，美方将同中方积极协商，确保访问取得丰富成果。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。