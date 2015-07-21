版本:
中国
时事要闻 | 2015年 7月 22日 星期三 07:09 BJT

奥巴马感谢习近平在伊朗核谈判中扮演的角色--白宫

路透华盛顿7月21日 - 白宫周二表示，美国总统奥巴马在与中国国家主席习近平进行电话会谈时，对中国在伊朗核谈判中所扮演角色致谢。

白宫发表声明指出，两位领导人在周一进行会谈。中国加入美国、俄罗斯、法国、英国及德国行列，参与限制伊朗发展核武能力的协商。(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐