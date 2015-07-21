奥巴马感谢习近平在伊朗核谈判中扮演的角色--白宫

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿7月21日 - 白宫周二表示，美国总统奥巴马在与中国国家主席习近平进行电话会谈时，对中国在伊朗核谈判中所扮演角色致谢。
白宫发表声明指出，两位领导人在周一进行会谈。中国加入美国、俄罗斯、法国、英国及德国行列，参与限制伊朗发展核武能力的协商。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。