中国称中美人民期盼发展和深化两国关系

路透北京9月1日 - 中国外交部周二表示，中国知道美国人有权发表个人观点，但大多数美国人希望中美关系良好；明显将特朗普对中国的言论攻击描述为“干扰”。

外交部发言人华春莹没有直接评论特朗普对中国的言论攻击。她提到上周美国总统国家安全事务助理赖斯访华，称两国都希望习近平访美成功。习近平将于本月晚些时候访美。

“每个人有权利发表个人观点。但我们更看重的是美国政府的对华政策以及美国国内的主流民意，”华春莹说道。

“中美关系几十年的发展历史已经证明，中美关系发展过程中可能会不时遇到各种各样的声音或干扰，但中美关系始终在不断向前发展，”华春莹在例行记者会上说道。

她指出，中美两国人民期盼不断发展和深化中美关系。

“希望双方都能为这个目标共同努力，多说建设性的话，多做建设性的事，多以建设性的方式管控和处理分歧，不断扩大中美关系的积极面，缩小分歧面。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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