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时事要闻 | 2015年 9月 11日 星期五 16:43 BJT

中国呼吁美国停止无根据的网络攻击指控

路透北京9月11日 - 中国外交部周五呼吁美国停止无根据的指控；此前美国高级情报官员称美国必须加强针对中国的网络安全。

外交部发言人洪磊是对美国国家情报总监克拉珀周四在国会一个委员会就中国的网络行为作证做出的回应。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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