美国遣返贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军 中国表赞赏

路透北京9月18日（记者 Sui-Lee Wee/Ben Blanchard） - 中国周五对美国将贪污贿赂犯罪嫌疑人杨进军遣返回中国表示赞赏。这是美国首次向中国遣返“百名红色通缉人员”。

中国与美国和加拿大没有引渡条约，这两个国家也是最受中国经济犯罪嫌疑人青睐的地方。

“杨进军被遣返，表明中国反腐败国际追逃追赃工作越来越得到国际社会的支持和协助。腐败分子无论跑多远、跑多久，我们都会全力将其捉拿归案，”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。

“杨进军被强制遣返，是中美反腐败执法合作的重要进展，为双方下一步该领域合作打下重要基础。”

中国中央电视台播出了杨进军在福州机场戴着手铐、被警察从包机上带下的画面。一名官员向杨进军宣读声明，称他将被送往浙江省羁押。

中央纪委监察部称，中美司法执法部门携手打击跨境腐败犯罪行为；杨进军被强制遣返，为双方下一步该领域合作打下重要基础。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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