淘宝应被重新加入美国“恶意市场”名单--美国服装鞋类协会

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月6日 - 美国服装鞋类协会（AAFA）敦促美国贸易代表办公室（USTR）将阿里巴巴(BABA.N)旗下的购物网站淘宝加入黑名单，理由是长期侵犯知识产权，尽管阿里巴巴曾承诺抑制这种现象。
淘宝曾于2011年被列入“恶意市场”名单中，但阿里巴巴采取努力应对有关知识产权持有方的担忧以及承诺减少侵权产品数量后，2012年淘宝被移除出该名单。
AAFA总裁兼CEO Juanita Duggan在周一晚间的声明中称，淘宝网盗版问题仍然严重，AAFA成员与淘宝合作解决这个问题时面临“巨大困难”。
“我们的成员报告淘宝网上存在大量的假冒产品，该公司也不愿进行大刀阔斧的改革，因此我们认为有必要建议三年后再次将淘宝加入黑名单，另外美国应加大向淘宝施压，在假货问题上取得可衡量的实质性进展，”Duggan称。
阿里巴巴周二称，愿意与AAFA讨论该问题，但AAFA曾拒绝会面。
“为了保护消费者、品牌所有者和合法商家以及维持市场的诚信，我们采取并将继续加强防止假冒和侵权产品在平台上销售的很多措施，”阿里巴巴发言人在声明中称。（完）
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编译：李富强 发稿：王燕焜
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。