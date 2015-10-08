淘宝应被重新加入美国“恶意市场”名单--美国服装鞋类协会

路透上海10月6日 - 美国服装鞋类协会（AAFA）敦促美国贸易代表办公室（USTR）将阿里巴巴(BABA.N)旗下的购物网站淘宝加入黑名单，理由是长期侵犯知识产权，尽管阿里巴巴曾承诺抑制这种现象。

淘宝曾于2011年被列入“恶意市场”名单中，但阿里巴巴采取努力应对有关知识产权持有方的担忧以及承诺减少侵权产品数量后，2012年淘宝被移除出该名单。

AAFA总裁兼CEO Juanita Duggan在周一晚间的声明中称，淘宝网盗版问题仍然严重，AAFA成员与淘宝合作解决这个问题时面临“巨大困难”。

“我们的成员报告淘宝网上存在大量的假冒产品，该公司也不愿进行大刀阔斧的改革，因此我们认为有必要建议三年后再次将淘宝加入黑名单，另外美国应加大向淘宝施压，在假货问题上取得可衡量的实质性进展，”Duggan称。

阿里巴巴周二称，愿意与AAFA讨论该问题，但AAFA曾拒绝会面。

“为了保护消费者、品牌所有者和合法商家以及维持市场的诚信，我们采取并将继续加强防止假冒和侵权产品在平台上销售的很多措施，”阿里巴巴发言人在声明中称。（完）

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