中国对美军舰进入南沙岛礁临近海域强烈不满 将严密监视

路透北京10月27日 - 中国外交部周二表示，对美国拉森号军舰当日未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，表示强烈不满和坚决反对。中方对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，并将继续严密监视有关海空情况，根据需要采取一切必要措施。

外交部网站刊登答记者问并重申，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，中国在南海的主权和相关权利是在长期的历史过程中形成的，为历代中国政府所坚持。

“中方在自己的领土上开展建设，是主权范围内的事，不针对、不影响任何国家，不会对各国依国际法在南海享有的航行和飞越自由造成任何影响，”外交部发言人陆慷说。

外交部表示，坚决反对任何国家以航行和飞越自由为名，损害中国主权和安全利益；并强烈敦促美方立即纠正错误，以免进一步损害中美关系和地区和平稳定。

稍早新华社发表国际时评文章称，“南海本无事，美国来搞事”，美国南海炫耀武力不负责任；而中国对南沙部分驻守岛礁进行建设维护，亦不应过度解读。

上月中美两国领导人就南海问题达成了“保持建设性沟通”的共识。奥巴马总统当时表示，相信双方有能力管控分歧，同意在南海等问题上开展良性互动。（完）