美国投资移民申请者中超过80%为中国大陆居民--第一太平戴维斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月18日 - 房地产服务商第一太平戴维斯称，美国投资移民申请者中，超过80%为中国大陆居民，该趋势推高商业地产的需求。

第一太平戴维斯指出，美国EB-5签证等候名单中目前有6,400名申请者；并预计今年中国申请者配额在9月达到上限，去年是在8月底达到数量上限。

该公司称，去年美国发放了近10,700个EB-5签证，较2013年增加25%，其中85%给了中国大陆居民，一年前该比例为81%。

第一太平戴维斯表示，中国人对美国商业地产的投资额同比大增78%至57亿美元，是开发商收入的重要来源。

房地产中介称，EB-5投资移民计划还推高了住宅价格。很多通过该项目移民的中国人通过在德州和北卡罗来纳州等价格较低的地方购买房产来收租为生。

“他们中的一些人不会说英语，无法找到工作，因此他们买四五套房，靠出租维持生计。那里的房价更低，但出租收益率仍能达到6-7%，”休斯顿房产经纪Gladys Wang说道。

“这是第三波移民潮，他们是富裕中产，不再是中国最富有的人群。”(完)