美国以经济间谍罪起诉六名中国公民 中国对此严重关切

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月20日 - 中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上称，对美国以经济间谍罪起诉六名中国公民一事，中国政府对有关事态严重关切。
洪磊表示，中国政府将会确保中国公民在中美人员交往中的正当权益不受损害。
美国司法部周二称，美国政府以经济间谍罪起诉六名中国公民，称他们从两家美国公司窃取机密，这两家公司开发的技术常被用于军事系统。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。