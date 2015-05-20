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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 17:27 BJT

美国以经济间谍罪起诉六名中国公民 中国对此严重关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月20日 - 中国外交部发言人洪磊周三在例行记者会上称，对美国以经济间谍罪起诉六名中国公民一事，中国政府对有关事态严重关切。

洪磊表示，中国政府将会确保中国公民在中美人员交往中的正当权益不受损害。

美国司法部周二称，美国政府以经济间谍罪起诉六名中国公民，称他们从两家美国公司窃取机密，这两家公司开发的技术常被用于军事系统。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜

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