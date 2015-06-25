美国参议院法案涉及邀台参与军演 中方表示不满

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月25日 - 美国参议院近日审查通过2016年度国防预算法案，其中涉及邀请台湾参与军演的增修条文。中国国防部周四对此表示不满。
“我们坚决反对任何国家同台湾发展任何形式的军事联系，”中国国防部发言人杨宇军在月度例行记者会上说道。“这一立场是一贯的，也是明确的。”
杨宇军还表示，“中方敦促美方恪守中美三个联合公报，妥善处理台湾问题，以实际行动维护中美两国两军关系发展大局。”（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”