中国淡化希拉里有关中国实施网络攻击的指责

希拉里周六在新罕布什尔州举行的竞选活动中称，美国必须对中国军方保持充分警惕。她指责中国窃取美国防务承包商的商业机密和“大量政府信息”，并企图“入侵美国所有一切不移动的东西”。

中国外交部发言人华春莹在周一的例行记者会上表示：“中美双方以建设性的精神和方式加强对话与合作，共同应对各种挑战，符合中美两国利益，也有利于世界和地区的和平与繁荣。 ”（完）