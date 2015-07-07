中国淡化希拉里有关中国实施网络攻击的指责

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月6日 - 中国周一淡化了美国民主党总统竞选者希拉里·克林顿有关中国实施网络攻击的指责。
希拉里周六在新罕布什尔州举行的竞选活动中称，美国必须对中国军方保持充分警惕。她指责中国窃取美国防务承包商的商业机密和“大量政府信息”，并企图“入侵美国所有一切不移动的东西”。
中国外交部发言人华春莹在周一的例行记者会上表示：“中美双方以建设性的精神和方式加强对话与合作，共同应对各种挑战，符合中美两国利益，也有利于世界和地区的和平与繁荣。 ”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。