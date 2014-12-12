美国国会未将IMF改革方案纳入拨款法案 中国深感失望

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透北京12月12日 - 美国国会今年再次未能将国际货币基金组织（IMF）2010年份额和治理改革方案纳入拨款法案，中国周五对此表示深感失望。
中国外交部发言人洪磊称，落实2010年改革方案对维护国际货币基金组织的“信誉、有效性和合法性”至关重要。
“中方继续敦促美国尽快批准该方案，”洪磊在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。
路透伦敦/布鲁塞尔4月30日 - 英国首相特雷莎·梅周日表示，预计退欧协商过程会比较艰难。此前欧盟领导人就苛刻条款达成一致，并警告英国“不要幻想”，称这可能阻碍达成退欧协议。