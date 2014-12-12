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时事要闻 | 2014年 12月 12日 星期五 18:51 BJT

美国国会未将IMF改革方案纳入拨款法案 中国深感失望

路透北京12月12日 - 美国国会今年再次未能将国际货币基金组织（IMF）2010年份额和治理改革方案纳入拨款法案，中国周五对此表示深感失望。

中国外交部发言人洪磊称，落实2010年改革方案对维护国际货币基金组织的“信誉、有效性和合法性”至关重要。

“中方继续敦促美国尽快批准该方案，”洪磊在例行记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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