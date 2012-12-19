陈德铭在美承诺中国将打击盗版

中国商务部长陈德铭向记者表示，中国周三在华盛顿向美国贸易协商人员表示，北京当局会尽更大的努力来保护知识产权，并透过推广使用合法软件来打击盗版。陈德铭并称，美方也承诺因应中国对于进口更多美国高科技产品的需求，并促进中国在美投资。路透