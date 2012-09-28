希拉里呼吁中日冷静对待岛屿争端

美国国务卿希拉里周四敦促中国和日本在钓鱼岛争端中让“冷静头脑”占主导。美国国务院官员称，希拉里本周在联合国大会间隙与中国外交部长杨洁篪会面，她称缓解岛屿争端引发的紧张局势十分重要。希拉里周五还将与日本外务大臣玄叶光一郎和韩国外交部长金星焕举行三边会晤。