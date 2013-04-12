克里访亚洲 美希望中国对朝强硬

在美国国务卿克里出访亚洲之际，一名美国官员周五称，该国希望中国向朝鲜传递“强硬”信息，以阻止朝鲜的核项目和好战言论。克里周五抵达首尔，开始对东亚三国进行为期三天的访问，他将于周六到访北京，并在周日前往东京。美韩官员称，朝鲜可能会试射一枚中程导弹。路透