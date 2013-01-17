中国去年11月净增持美国国债2亿美元

路透北京1月17日 - 美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

数据并显示,11月中国共计净增持美国长期证券8.94亿美元.分项来看,净减持长期国债9.02亿美元,增持以两房(房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB)为主的债券10.72亿美元,净增持公司债12.44亿美元,净减持公司股票5.20亿美元.

中国是全球外汇储备最高的国家,截至去年末,外储余额为3.31万亿美元.如何实现中国外汇储备的保值、增值一直是外汇管理部门的难题之一.除大量投资美国国债以外,中国近几年并开始投资日本、欧洲等其他国家的国债,并与不同的机构合作,扩大投资渠道.

中国国家外汇管理局近日称,其在外汇储备经营管理机构内成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing),负责创新外汇储备运用这项工作,以促进外储多元化经营.

由于中国外汇投资的各类组合、机构分布在香港、新加坡、欧洲、伦敦等地,美国财政部每月公布的中国投资美国国债的规模并不十分准确.(完)

参看详情,可点选美国财政部网站(here)

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(发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)

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