中国希望美国实质性放宽对华出口管制--商务部

路透北京3月26日电---针对美国驻华大使日前提及将放开对中国高科技产品出口管制的言论,中国商务部表示,中方对美方一切有助於扩大中美高技术贸易的措施表示欢迎.但迄今为止,尚未见到美方采取实质性举动放宽对华出口限制.

放开对华出口管制是中美双方近年来争议的贸易焦点之一.美国驻华大使骆家辉此前在上海出席活动时曾提及,美国准备向中国开放46项高科技产品的出口,其中一些可能不需要执照.

中国商务部网站援引新闻发言人沈丹阳对此回应称,中方希望美方能切实履行承诺,改变对华歧视性做法.在美出口管制改革过程中,公平对待中国,重视并解决中方重点关切,实质性放宽对华出口管制.

"这将有利於扩大中美双边贸易、促进两国贸易平衡,符合中美双方利益."他称.

中国外交部发言人洪磊亦在上周的记者上称,对美方有意放宽部分对华高科技产品出口限制表示欢迎.

中国国家副主席习近平在2月访美时表示,针对美国方面有关贸易平衡和知识产权问题的担忧,中国已采取措施.他希望美方采取措施回应中方的关切,包括取消美国向中国出口高科技产品的限制.(完)

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--发稿 苏丹; 审校 曾祥进

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