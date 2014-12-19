中国将简化进口美国药品和医疗器械手续--美国商务部

路透芝加哥12月18日 - 美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)周四表示，中国已同意为进口美国药品和医疗器械简化手续，并公开反垄断行政程序。之前中美双方展开了为期三天的双边会谈。

她对记者表示，中国同意公布根据反垄断法展开的行政程序的结果，并允许美国公司咨询法律顾问。中国一直因反垄断程序缺乏透明度而受到诟病。

美国官员称，在让中方对美开放奶酪市场和打击非法捕捞方面也有所进展。

在美国宣布这一消息之前的一次芝加哥新闻发布会上，中方官员没有就药物和医疗器械进口发表言论。但他们说，中美双方已同意“在食品安全方面加强合作”。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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