中国将简化进口美国药品和医疗器械手续--美国商务部

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透芝加哥12月18日 - 美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)周四表示，中国已同意为进口美国药品和医疗器械简化手续，并公开反垄断行政程序。之前中美双方展开了为期三天的双边会谈。
她对记者表示，中国同意公布根据反垄断法展开的行政程序的结果，并允许美国公司咨询法律顾问。中国一直因反垄断程序缺乏透明度而受到诟病。
美国官员称，在让中方对美开放奶酪市场和打击非法捕捞方面也有所进展。
在美国宣布这一消息之前的一次芝加哥新闻发布会上，中方官员没有就药物和医疗器械进口发表言论。但他们说，中美双方已同意“在食品安全方面加强合作”。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。