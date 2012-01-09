美国"搅局"亚洲地区安全--评论

路透北京1月7日电---刊登在周六《人民日报海外版》上的评论称，美国在全球战略部署调整中明显地加强了对亚太地区的战略投入，而切入点就是把地区安全形势搅动成为一种"乱局"状态，造成和放大地区各国对中国的战略恐慌。

该评论与周五《环球时报》的愤怒评论如出一辙，此前美国总统奥巴马宣布美国政府将加强对亚洲地区的军事投入。

美国於去年底推出新的国防战略，明确显示美国对亚洲地区的重视。美国盟友和分析师称，中国对此不必担忧。

海军少将杨毅在评论中写道"新军事战略明确把中国和伊朗列为美国的瞄准对象"。

"自从美国2009年开始高调‘重返亚洲'之後，各种危及地区安全的事件接踵而来，地区动荡此起彼伏。"

"稍微有些战略头脑的人们就不难看出谁是地区安全的‘保障者'，谁是地区安全的‘麻烦制造者'了。"

发表在《人民日报海外版》上的评论不代表中国政府立场，不过大体反映官方的看法。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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